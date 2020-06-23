Вместе 24 часа в сутки: Виталий Козловский на карантине задумался о женитьбе

Карантин положительно повлиял на личную жизнь Виталия Козловского. Ежедневное пребывание с возлюбленной под одной крышей помогли певцу понять, что она – идеальная пара для него. И теперь артист серьезно задумывается о свадьбе.

Об этом исполнитель рассказал в интервью Кате Осадчей для “Світського життя”. “Карантин дал понимание того, твой это человек или нет. Потому что постоянно ты в движении куда-то бежишь, с кем-то другим встречаешься, а здесь вы 24 часа в сутки вместе”, – говорит певец.

Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Виталий и его новая девушка проводят изоляцию вместе. “Я наконец перебрал все во всех уголках своих шкафов. Конечно, делаю это не сам, а под эгидой женской руки. Все лишнее и ненужное из квартиры вынесли”, – поделился исполнитель.

Козловский отметил, что совместное пребывание с любимой натолкнуло его на мысли о женитьбе. “Сейчас этот вопрос остро стоит”, – поделился артист.

Личность избранницы Виталий по-прежнему не раскрывает. Поговаривают, что новой спутницей певца является его концертный директор Юлия Бакуменко.

Фото: instagram.com/yuliabakumenko