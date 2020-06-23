Вместе 24 часа в сутки: Виталий Козловский на карантине задумался о женитьбе

Карантин положительно повлиял на личную жизнь Виталия Козловского. Ежедневное пребывание с возлюбленной под одной крышей помогли певцу понять, что она – идеальная пара для него. И теперь артист серьезно задумывается о свадьбе.
Об этом исполнитель рассказал в интервью Кате Осадчей для “Світського життя”. “Карантин дал понимание того, твой это человек или нет. Потому что постоянно ты в движении куда-то бежишь, с кем-то другим встречаешься, а здесь вы 24 часа в сутки вместе”, – говорит певец.
Виталий и его новая девушка проводят изоляцию вместе. “Я наконец перебрал все во всех уголках своих шкафов. Конечно, делаю это не сам, а под эгидой женской руки. Все лишнее и ненужное из квартиры вынесли”, – поделился исполнитель.
Козловский отметил, что совместное пребывание с любимой натолкнуло его на мысли о женитьбе. “Сейчас этот вопрос остро стоит”, – поделился артист.
Личность избранницы Виталий по-прежнему не раскрывает. Поговаривают, что новой спутницей певца является его концертный директор Юлия Бакуменко.
- Ранее телеведущая и звезда проекта “Холостяк” Рамина Эсхакзай раскрыла настоящую причину расставания с Виталием Козловским. По ее словам, певец закрутил с ней роман назло Юлии Бакуменко, с которой находился в отношениях, но вот как раз сильно поссорился.
- Украинский поп-исполнитель Виталий Козловский признался, что интимная близость для него имеет большое значение. А также откровенно рассказал, какой он в постели.