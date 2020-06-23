В Киеве полиция устроила “зачистку” рынка, люди взбунтовались: эксклюзивные фото и видео

В Киеве полиция устроила “зачистку” рынка возле станции метро “Осокорки”.
Об этом сообщает с места события корреспондент “источника”.
По словам правоохранителей, стихийные рынки в столице муниципальная полиция разгоняет по требованию Киевской городской государственной администрации.
“Мы действуем по требованию местных властей, которые поставили задачу прекратить работу стихийных рынков“, – сказал корреспонденту “источника” представитель полиции.
На кадрах видно, как полицейские общаются с предпринимателями, требуя прекратить торговлю.
Как сообщал “источник”, ранее в Киеве снесли рынок Фестивальный, расположенный на Троещине.