Первый случай COVID-19 с начала карантина выявлен в Белокуракино: актуальная информация (КАРТА)

За прошедшие сутки в Луганской области выявлен еще 1 случай инфицирования коронавирусной инфекцией жителя смт.Белокуракино в ходе обследования для плановой госпитализации и уже имеющимся клиническими проявлениями болезни (температура, насморк, потеряно ощущение запаха и вкуса).

Об этом сообщает пресс-служба ГУ “Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины”.

Выписано после лечения -1 лицо.

По состоянию на 23 июня 2020г. зарегистрировано 73 лабораторно подтвержденных методом ПЦР случаев COVID-19, всего за период эпидемии специалистами обработано 535 подозрительных случаев, 54 человека уже выздоровели. Продолжают лечение 19 человек, из них 4 лечатся в стационарах, 15 амбулаторно.