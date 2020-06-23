Тело пронзили 15 раз: в Киеве совершили зверское нападение на парня, фото

В субботу, 20 июня, Киеве возле парка Партизанской славы жестоко напали на юношу Андрея Бойко.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на “Киев Оперативный”.

Тело юноши неизвестные проткнули 15 раз чем-то вроде “заточки”, ранения нанесли в живот, грудь, шею, руки.

Сообщается, что задеты жизненно важные органы, злоумышленник пытался убить парня.

Сейчас правоохранители ищут свидетелей, очевидцев и просматривают записи с камер видеонаблюдения и авторегистраторов.

Как сообщал “источник”, ранее неизвестный мужчина напал в Киеве на девушку и нанес ей 17 колотых ран ножом.

Также ранее в Запорожье мужчина ударил ножом грузчика супермаркета.

Напомним, что около 5:00 утра 19 июня неадекват с ножом напал на прохожего в Киеве. Правоохранители задержали нападавшего в Оболонском районе Киева.