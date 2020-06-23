Акциз отменят, но это не все: автомобилистам в Украине готовят два “сюрприза”

Нардепы предлагают полностью отменить акциз на все авто, но планируют вернуть схему техосмотра частного автотранспорта и существенное расширение “налога на роскошь”.

Как сообщает “источник”, на официальном сайте Верховной Рады уже доступны для ознакомления три законопроекта, касающиеся растаможивания автомобилей.

Акциз предлагают отменить на все легковые и грузовые автомобили, кузова к ним, мотоциклы, прицепы и полуприцепы. Причем как на новые, так и бывшие в употреблении независимо от возраста.

Техосмотр будет касаться всех автомобилей до 2005 года выпуска, его нужно проходить при регистрации, а потом раз в два года.

Считать “роскошными” предлагают весь транспорт в возрасте до восьми лет включительно и рыночной стоимостью более 200 размеров минимальной заработной платы (в следующем году это будет 1 047 600 грн. Или 39 000 долларов). Для авто от 5 до 8 лет предлагают применять коэффициент 0,5.

Нардепы хотят расширить нормы “налога на роскошь”, предлагается расширить его нормы на мотоциклы и даже водный транспорт.

Ставку “налога на роскошь” также предлагается несколько пересмотреть. Сейчас она составляет 25 000 гривен, а законопроект предлагает ее поднять до 6 размеров минимальной заработной платы (31 428 грн.)

Также законопроектом предусмотрены льготы при растаможке автомобилей для участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие боевых действий. Они смогут без уплаты НДС (то есть только с уплатой ввозной пошлины) растаможить один недорогой автомобиль (если его растаможка стоит меньше 225 000 грн).

В течение 180 дней со дня принятия Закона “евробляхерам” можно будет растаможить автомобили, уже ввезенные на территорию Украины без штрафных санкций.

Ранее “источник” сообщал, что Министерство внутренних дел намерено изменить правила регистрации ввезенных из-за границы автомобилей. Уже вскоре владельцев “евроблях” могут обязать предоставлять в сервисные центры МВД дополнительные регистрационные документы на авто, что обойдется в 150-200 евро.