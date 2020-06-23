Открывайте кладбища: эксклюзивные фото акции протеста медиков в Киеве

Десятки медиков протестуют под зданием мэрии в Киеве, требуя выплаты зарплаты.
Эксклюзивные снимки на месте события сделал фотокорреспондент “источника” Дмитрий Олейник.
Протестующие держат листы бумаги с надписями: “Закрываете больницы – открывайте кладбища”, “Остановите геноцид медицины!”, “В условиях коронавирусной инфекции закрывают инфекционный роддом”.
Среди протестующих – медработники Киевского городского центра репродуктивной и перинатальной медицины.
У входа в здание мэрии – около двух десятков правоохранителей.
По словам медиков, с апреля их финансирует мэрия. При этом врачи работают без зарплаты, но до сих пор помогают людям.
Как сообщал “источник”, в маемедики вышли на протестиз-за того, что не получили обещанную властями надбавку в размере 300% от оклада.