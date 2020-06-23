Onuka показала свадебные фото и поздравила мужа с годовщиной брака

Через месяц после рождения ребенка Ната Жижченко (Onuka) и Евгений Филатов (The Maneken) нашли еще один приятный повод для праздника – их семье исполнилось 4 года. И хотя певица редко говорит о личной жизни, в честь годовщины она поделилась в Instagram трогательными семейными фотографиями.

Фото: instagram.com/onukaofficial

“У Вселенной есть свой план. Так вышло, что за последние месяцы события личной жизни перевесили все другие поводы и новости. Что ж? Личное действительно интересует. И хотя я уверена, что “счастье любит тишину”, наша история известна. 4 года назад она получила новое продолжение, началась очередная интересная, непредсказуемая и захватывающая глава нашего жизнеописания, – рассказала Onuka. – Скажу, что отношения, как по мне, это не о фото в сети и громких заголовках. Отношения – это о работе. Двоих людей. Каждый день. Народная мудрость толкует, что “друг познается в беде, а жена в бедности”. Я разделяю ее на все сто. Переживая совместные взлеты и падения, мы становимся еще ближе и продолжаем создавать нашу совместную историю, моментами которой, все таки, хочется поделиться”.

Фото: instagram.com/onukaofficial

Фото: instagram.com/onukaofficial

Кроме свадебных фотографий Ната опубликовала снимки времен беременности и самые свежие кадры, на которых запечатлен их маленький сын Саша.

Фото: instagram.com/onukaofficial

Фото: instagram.com/onukaofficial

Фото: instagram.com/onukaofficial

Фото: instagram.com/onukaofficial

“Прекрасные слова, и вы с Женей чудесные”, – пишут в комментариях. – “Какие чудесные моменты! Снимки, которые иллюстрируют вашу жизнь. Счастья вам с Евгением и вашим маленьким солнышком”.