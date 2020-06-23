“Наплевал” на пешеходов: в Киеве водитель маршрутки отметился дерзкой выходкой, видео

В Киеве заметили дерзкого водителя маршрутки, в столице образовались пробки, но маршрутчик решил не ждать и объехать по тротуару.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на “Киев Оперативный”.

Инцидент произошел на улице Шолом-Алейхема.

“Пешеходы должны сходить с тротуара, потому что жлобские привычки водителя маршрутки не дают ему возможности стоять в пробке, как все нормальные люди”, – пишут в Telegram.

На видео видно, что не все пешеходы были готовы пропускать наглеца, одна женщина стала среди тротуара и помешала движения маршрутки.

Ранее “источник” сообщал, что в центре Черновцов на улице Шолом-Алейхема маршрутка врезалась в столб. По словам очевидцев, причиной ДТП стал отказ тормозов у автобуса. Именно поэтому маршрутка въехала в столб.