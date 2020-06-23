Что ждет школьников с 1 сентября: важное заявление о дистанционном обучении

В Министерстве образования не исключают, что дистанционное обучение в школах будет продолжено с 1 сентября.

Как сообщает “источник”, об этом сказала и.о. министра образования Любомира Мандзий в интервью “РБК-Украина”.

“В начале марта мы не были готовы к такому всеукраинскому переходу на дистанционное обучение. Что будет с эпидемиологической ситуацией и будет ли вторая волна эпидемии в августе-сентябре – увы, но мы этого сейчас сказать не можем. Такой мониторинг ведет Минздрав. Но мы должны быть более готовы к такому вызову, который был в марте. Мы работаем сейчас над тем, чтобы имел продолжение проект “Всеукраинская школа-онлайн”, который можно было бы реализовывать с сентября. Но в каком формате это будет, пока согласовываем“, – отметила она.

Мандзий добавила, что Кабмин пока не определился с тем, начнется ли новый учебный год в обычном режиме или в режиме дистанционного обучения.

“Внутри Кабмина нет такого решения. Пока что адаптивный карантин продлен до 31 июля. Как будет развиваться эпидемическая ситуация, трудно сказать. Бесспорно, я за то, чтобы дети вернулись в школу. Но чтобы условия обучения в школе были безопасными. Поэтому сейчас мы готовимся к проведению ВНО и вступительной кампании. Наша основная задача – это сохранение здоровья участников образовательного процесса“, – отметила и.о. министра.

До конца июня Минобразования и Минздрав планируют подготовить дополнительные протоколы, которые будут определять меры безопасности в учреждениях образования к возвращению детей с 1 сентября.

“Я уверена, что новый учебный год для учащихся школ начнется с 1 сентября. Для студентов первого курса – с 17 сентября. Мы предусмотрели корректирующее обучение в следующем году, чтобы каждый учитель понял, как освоили материал его ученики”, – добавила Мандзий.

Как сообщал “источник”, ранее и.о. министра образования заявила о том, что с сентября технологии дистанционного обучения будут использоваться в школах намного шире.

В то же время большинство детей и их родителей, которые столкнулись с дистанционным обучением, были разочарованы качеством такого образования.