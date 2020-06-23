Оккупанты “убили” знаменитый курорт в Крыму: появилось печальное видео

В сети показали кадры из аннексированного Россией Крыма, где несмотря на конец июня, так и не начался курортный сезон.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на ролик, опубликованный на канале “Удивительный Крым”

Практически пустые пляжи даже в поселке Поповка, в котором с 2001 по 2013 годы проводился популярный фестиваль электронной музыки “Республика Каzантип”.

“Первое, с чем я столкнулся, прибыв в Поповку, это то, что здесь очень трудно и проблематично найти магазин. Пришлось ехать в другую сторону от бывшего Казантипа, чтобы найти хоть какой-то рабочий магазин. Почему-то магазины здесь не работают еще”, – удивился реалиям когда-то популярного курорта блогер.

А на пляже, куда до 2013 года приезжали тысячи людей вообще пусто, лишь где-то поодиноко можно увидеть туриста.

В парке развлечений тоже пусто, там нет ни аниматоров, ни музыки, а качели совсем пустые.

“Туда заходить нельзя, сюда заходить нельзя. Ну, может оно и правильно, потому, что оно все разваливается, разбирается потихоньку”, – подытожил автор.

В комментариях под роликом люди тоже отметили упадок популярного до аннексии курорта.

Как сообщал “источник”, ранее в сети показали свежие фотографии из оккупированного Крыма. На снимках видно, что оккупационные власти не следят за состоянием городов, из-за чего они утратили прежний вид.