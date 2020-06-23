Ни единой души: опубликовано яркое видео “дикого” пляжа в Кирилловке

В сети появилось яркое видео “дикого” пляжа недалеко от курорта Кирилловка (Запорожская область), расположенного на Азовском море.

Соответствующие кадры разместил в YouTube блогер Евгений Панюта.

Он отправился на автомобиле на “дикий” пляж возле села Степок рядом с Кирилловкой, где почти нет людей, видны лишь несколько палаток.

По словам блогера, даже в разгар сезона летом на этом месте нет большого скопления отдыхающих.

Он рекомендует арендовать жилье на время отдыха в Кирилловке, поскольку там более развита инфраструктура, а приезжать купаться в Степок, где меньше людей и неплохой пляж.

Как сообщал “источник”, ранее стало известно о том, сколько стоят жилье, еда и развлечения на курорте Кирилловка.