Ни единой души: опубликовано яркое видео “дикого” пляжа в Кирилловке

В сети появилось яркое видео “дикого” пляжа недалеко от курорта Кирилловка (Запорожская область), расположенного на Азовском море.
Соответствующие кадры разместил в YouTube блогер Евгений Панюта.
Он отправился на автомобиле на “дикий” пляж возле села Степок рядом с Кирилловкой, где почти нет людей, видны лишь несколько палаток.
По словам блогера, даже в разгар сезона летом на этом месте нет большого скопления отдыхающих.
Он рекомендует арендовать жилье на время отдыха в Кирилловке, поскольку там более развита инфраструктура, а приезжать купаться в Степок, где меньше людей и неплохой пляж.
Как сообщал “источник”, ранее стало известно о том, сколько стоят жилье, еда и развлечения на курорте Кирилловка.