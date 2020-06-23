В Киеве медики устроили серьезный бунт под стенами мэрии: чего они требуют

Во вторник, 23 июня, в Киеве медики устроили акцию протеста под стенами мэрии.

Об этом сообщает корреспондент источник TV с места события.

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Сейчас под стенами КГГА больше сотни медиков из центра перинатальной и репродуктивной помощи.

Они уверяют, что с апреля их финансирует мэрия. По словам медиков, они работают без зарплаты, но до сих пор помогают людям.

Участники акции уверяют, что хотят наладить хоть какой-то диалог с городскими властями для того, чтобы им возобновили выплату зарплаты.

Как сообщал “источник”, в мае медики вышли на протест из-за того, что не получили обещанную властями надбавку в размере 300% от оклада.