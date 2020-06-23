Наталья Могилевская представила “карантинный” мини-альбом – в нем хиты певицы записаны в стиле джаз

Наталья Могилевская презентовала мини-альбом “Любов – то велика сила”. В новый EP вошло 6 песен – известные хиты певицы, записанные с оркестром в стиле джаз и lounge edition. “Місяць по небу ходить”, “В Києві осінь”, “Покохала”, “Відправила месседж”, “Відірватись від землі” уже можно услышать в ITunes.

О выходе пластинки исполнительница сообщила в соцсетях. “Я не знаю, какие у вас романтические фантазии, но мои мечты о свиданиях всегда в стиле джаз. И если я представляю себе ужин при свечах, я хочу, чтобы мой мужчина пригласил меня под мягкую, нежную боссанову с прохладными дудками в жаркой пустыне. Именно этой красотой и нежностью пропитан альбом, который я дарю к лету всем украинцам для романтических свиданий”, – прокомментировала Наталья.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya) 22 Июн 2020 в 10:08 PDT

Альбом был записан в условиях вынужденной изоляции. По словам певицы, карантин заставил ее пересмотреть творческую деятельность и жизнь в целом.

“Именно режим самоизоляции на карантине стал для меня толчком для переосмысления Себя и своего Творчества. 24 часа я занималась тем, что люблю больше всего, – я занималась творчеством! Такой меня не видели еще никогда”, – поделилась Могилевская.

Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya