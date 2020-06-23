В Киеве неадекват устроил два ДТП и на скорости влетел в столб: фото и видео

В ночь на вторник, 23 июня, в Киеве водитель в состоянии сильного алкогольного опьянения совершил сразу два ДТП, после чего пытался скрыться.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на Telegram-канал “Артиль – паблик”.

“Водитель автомобиля Mazda сел за руль в нетрезвом состоянии, совершил два ДТП, после которых скрылся, и на Дарницкой площади не справился с управлением и врезался в столб”, – сказано в сообщении.

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Отмечается, что водитель был в невменяемом состоянии, проходить тест на Драгере отказался.

Напомним, что раньше в столице на проспекте Науки произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

Как сообщал “источник”, на улице Бойчука в Киеве попал в аварию на перекрестке автомобиль Mercedes-Benz G-класса, который в народе называют “геликом”.