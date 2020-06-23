Болезнь ходит рядом: статистика по коронавирусу в Киеве на 23 июня

В Киеве за сутки, 22 июня, коронавирус зафиксировали еще у 61 жителя столицы.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

По состоянию на утро, 23 июня, от коронавируса умерли 3 человека, всего он унес жизни 101 жителя Киева.

На сегодня в столице уже 4429 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Заболели:

29 женщин в возрасте от 22 до 79 лет

28 мужчин в возрасте от 24 до 88 лет

2 девочки в возрасте 2 и 10 лет и 2 мальчика, которым 2 и 15 лет.

В больницы столицы госпитализировали 17 пациентов, другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 24 человека. Всего коронавирус победили 1415 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 13. В Оболонском, Печерском и Днепровском районах – по 8 случаев.

Как сообщал “источник”, ранее главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что в Украине коронавирусом может болеть примерно 132 тысячи человек.

Кроме того, в середине июня Центр общественного здоровья Украины сообщил о том, что за последний месяц в Украине количество смертей, вызванных осложнениями Covid-19, выросло почти вдвое.