Киев остановился в серьезных пробках: где не проехать, карта

Во вторник, 23 июня, утром в Киеве снова образовались пробки, которым “поспособствовали” аварии.

Как сообщает “источник”, об этом свидетельствуют данные Google Maps.

Со стороны Троещины пробки парализовали Северный мост и проспект Шухевича. На этом же мосту в сторону левого берега ведутся ремонтные работы, а в районе развязки на бульваре Перова произошло две аварии.

Движение по мосту Метро затруднено – сложная ситуация на Броварском проспекте до станции метро “Лесная”. В районе “Черниговской” идет ремонт дороги.

Южный мост двигается стабильно, однако перед ним пробка, которая тянется до “Позняков” по проспекту Бажана.

В центре города, несмотря на несколько аварий, больших проблем с движением нет.

Как сообщал “источник”, в ночь на 23 июня в Киеве водитель в состоянии сильного алкогольного опьянения совершил сразу два ДТП, после чего пытался скрыться.