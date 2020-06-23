Скандальный грузинский журналист жестко унизил Путина после слухов о покушении: видео

Грузинский журналист Георгий Габуния, который в прошлом году в эфире одного из телеканалов разразился руганью в адрес президента России Владимира Путина, снова резко отозвался о главе Кремля.

Оскорбительную речь Габуния произнес на этот раз в эфире телеканала “Мтавари архи”, резко перейдя на русский язык.

Произошло это после того, как на прошлой неделе был задержан россиянин якобы за подготовку и использование поддельных документов, но в рамках расследования дела о подготовке заказного убийства.

“Володя, дорогой ты мой, Вовочка! Я вот тут подумал: я не стану осквернять твою могилу. Я, правда, обещал, но я не буду этого делать. Ты даже грузинского *овна не достоин”, – сказал он.

На этот раз телеведущий в своей речи затронул не только Путина, но и высказался в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова, который якобы заказал журналиста.

Рамзан Кадыров отверг все обвинения, что якобы по его заказу должно было совершиться покушение на грузинского журналиста. В своем Telegram-канале он написал, что “если кто-то действует по моему поручению, он его выполнит», а “если задание надо исполнить тихо, то никто, и уж тем более находящиеся в глубоком застое ваши страны, об этом не узнают”.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что любые подозрения, что российские власти якобы хотели совершить покушение на грузинского журналиста, абсурдны.

“Я скажу одно, что, если вы помните, с самого начала звучали обвинения в адрес чуть ли не российских властей официально в причастности к этому инциденту. И с самого начала мы говорили, что любые обвинения в данном случае абсурдны и не соответствуют действительности”, – так Песков ответил на просьбу журналистов прокомментировать заявление Кадырова.

Ранее “источник” сообщал, что 12 июня в Тбилиси был задержан россиянин, которого подозревают в подготовке заказного убийства скандального грузинского журналиста Георгия Габунии, который обматерил президента РФ Владимира Путина.