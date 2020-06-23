Число жертв взрыва многоэтажки в Киеве снова возросло: что происходит на месте трагедии

В Киеве на улице Соломии Крушельницкой, где 21 июня произошел взрыв дома, спасатели нашли тело еще одного человека

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

В 03:30 вторника, 23 июня, спасатели нашли тело погибшего мужчины, 1976 года рождения, которого опознал сосед.

“Таким образом, с начала проведения работ из-под завалов изъяты тела 5 человек: двух женщин 1943 г.р. и 1974 г.р., а также трех мужчин 1991г.р., 1967 г.р., 1976 г.р”, – говорится в сообщении.

Отметим, что на месте взрыва до сих пор работают спасатели, они разбирают конструкции.

Напомним, что при взрыве дома на Позняках в Киеве погибла семья, но в живых осталась одна девочка. Вследствие трагедии под завалами погибли супруги и их сын. Живой осталась только дочь.

Читайте детальнее в материале “источника”: Был глухой, но очень мощный взрыв – жители дома на Позняках давно слышали запах газа.