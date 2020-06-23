Врачи не сделали даже рентген: на Волыни разгорелся скандал вокруг загадочной смерти ребенка, видео

В Луцке разгорелся громкий скандал вокруг смерти 5-летней девочки в больнице: ее родители обвиняют медиков в халатности, врачи заверяют, что сделали все, что смогли.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на ТСН.

По словам отца девочки Сергея, все происходило стремительно. У Вики после танцев немного поднялась температура, которая на следующий день выросла до 38. Других симптомов не было, но когда градусник показал 40, семья сразу помчалась в больницу.

Врач предварительно диагностировал у ребенка пневмонию и назначил антибиотики и тест на коронавирус. У девочки не было ни кашля, ни одышки, но к вечеру начал болеть живот. Вику оставили в больнице, но не предложили сделать ни рентген, ни УЗИ.

Исследования сделали только через два дня после госпитализации. На снимке было видно, что легкие повреждены, врачи заявили, что у ребенка двусторонняя пневмония. Вику перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но напрасно: на следующий день девочка умерла.

Заведующая отделением Волынской областной инфекционной больницы Ирина Капустина утверждает, что рентген девочке не сделали именно из-за отсутствия симптомов.

“Нигде у нее не было ослабленного дыхания, ничего. Мы все поражены. Все так стремительно происходило, как-то атипично”, – отметила она.

Родители уверены, что врачи медлили, поскольку Вику госпитализировали на выходные, когда персонала почти нет. Кроме того, что коронавирус у ребенка не нашли, было известно уже в день ее смерти. Однако родители об этом узнали только после похорон, поэтому дочь хоронили в полиэтиленовом пакете и в закрытом гробу.

Как сообщал “источник”, ранее в Киеве разгорелся громкий скандал в больнице “Охматдет”: в реанимации умер четырехлетний мальчик с диагнозом лейкемия, но в последние минуты жизни к нему не пустили маму.