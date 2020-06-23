“Слуг народа” поймали на наглом нарушении карантина в Днепре: фото

В Днепре представители партии “Слуга народа” провели съезд областного представительства в одном из самых дорогих ресторанов города с нарушением всех правил карантина.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на в Facebook-сообщество “ДніпроTalk”.

На фото видно, что за столом сидит больше четырех человек, никто не соблюдает дистанцию и все без масок.

“Мандат защитит от штрафов. А тем временем украинцы берут кредиты на еду, а Министр развития громад и территорий Алексей Чернышов заявил, что из-за роста инфицированных коронавирусом в стране пройдет ревизия 10 тысяч заведений общественного питания. Алексей, мы знаем откуда стоит начать”, – говорится в сообщении.

Как сообщал “источник”, столичный ресторан “Велюр” народного депутата от “Слуги народа” Николая Тищенко работал во время карантина и его посещали известные люди.