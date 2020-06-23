Тело нашли в воде: под Херсоном устроили страшную расправу над фермером, фото

В Херсонской области за сутки раскрыли страшное убийство фермера – мужчину нашли мертвым в авто в Северо-Крымском канале.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в области.

Преступление произошло между селами Виноградово и Тарасовка Алешковского района. Местный житель застрелил своего компаньона по сельскохозяйственному бизнесу, после чего тело погибшего в его же автомобиле сбросил в воду.

Сообщение об исчезновении 57-летнего жителя Херсона поступило в полицию от его дочери 18 июня. Она рассказала, что отец занимается сельскохозяйственным бизнесом и еще 14 июня на собственном автомобиле поехал по делам к компаньону, после чего не отвечал на звонки. Вскоре женщина заподозрила неладное и обратилась в полицию.

Компаньон утверждал, что фермер действительно приезжал к нему 14 июня, но в тот же день уехал якобы в Черкассы на закупку овощей, но эта версия не подтвердилась. Вскоре злоумышленник признался в совершении преступления.

По словам подозреваемого, фермер якобы приехал к нему и стал требовать деньги на ведение совместного бизнеса по выращиванию и продаже овощей. Он отказался давать деньги, и между мужчинами началась ссора. Во время конфликта злоумышленник выстрелил в компаньона из собственного охотничьего ружья. Мужчина скончался на месте происшествия.

В настоящее время решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.1 ст.115 “Умышленное убийство” Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Как сообщал “источник”, ранее под Житомиром мужчина убил молодую любовницу и покончил с собой.