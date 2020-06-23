Будет казаться, что мир против вас: гороскоп на 23 июня для всех знаков Зодиака

Вторник, 23 июня, по прогнозу астрологов, будет днем повышенной мнительности, когда даже самым уверенным в себе людям будет казаться, что весь мир ополчился против них.

Чтобы не зацикливаться на грустных мыслях и негативных эмоциях, составители гороскопов советуют переключаться на то, что гарантированно поднимает настроение: классическую литературу и музыку, любимые занятия и общение с родными и любимыми людьми.

“источник” публикует гороскоп на 22 июня для всех знаков Зодиака.

Овен

Представителям этого знака желательно спокойно реагировать на едкие замечания, которые будут высказывать близкие люди. Не нужно срываться на оскорбления – после них налаживать отношения будет очень трудно.

Телец

В этот день нужно в разговорах взвешивать каждое слово. Неосторожное высказывание может довольно дорого вам обойтись при общении как со знакомыми, так и незнакомыми людьми.

Близнецы

Необходимо экономно расходовать силы, которых в этот день будет хоть отбавляй. Но если взяться за дело слишком резво, то их не хватит на целый день, и уже после обеда усталость помешает выполнить намеченную работу.

Рак

Сегодня важно продемонстрировать окружающим быстроту своей реакции. Такой навык особенно высоко оценит начальство, которому нужен именно такой сотрудник.

Лев

Чтобы отвлечься от раздражения, которое будет сопровождать с самого утра, лучше всего заняться работой. Чем сильнее удастся загрузить себя делами, тем меньше сил и времени останется на эмоции.

Дева

У представителей этого знака велика вероятность з-за незначительной ошибки или опечатки расстаться с солидной суммой денег. Поэтому в этот день им не стоит заниматься финансовыми сделками.

Весы

Желательно в этот день стоять в стороне от чужих конфликтов. Если встрянуть, то в результате обе его стороны помирятся, а вы неожиданно для себя останетесь виноватыми и для тех, и для других.

Скорпион

Если цепляться к окружающим вас людям, делая им пусть и справедливые, но неприятные замечания, то это вряд ли придется им по душе. Тогда неприятности не заставят себя искать.

Стрелец

В этот день любые дела будут успешными. Чтобы впоследствии не пожалеть об упущенном шансе, нужно смело ставить перед собой самые недостижимые цели.

Козерог

Представителям этого знака лучше отказаться от больших семейных торжеств, а особенно свадьбы. Праздник может превратиться в выяснение отношений между присутствующими, перерастающее в скандал.

Водолей

Нужно быть особенно внимательным ночью. Во сне, который увидите, будет заключаться ответ на вопрос, который вы тщетно пытаетесь найти уже довольно долгое время.

Рыбы

День подходит для составления профессионального плана на ближайшее будущее. Сегодня вам удастся безошибочно наметить самые важные его пункты.

Как сообщал “источник”, ранее астролог Елена Максимова рассказала, что с 5 июня до 5 июля будет длиться коридор затмений. Она дала 10 советов, которые помогут пережить этот период без негативных последствий.