На Закарпатье произошла стрельба: первые подробности, фото и видео

В понедельник, 22 июня, в Мукачево произошла стрельба, неизвестные отрыли огонь.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на Mukachevo.net.

И Инцидент произошел около 21:10 часов, по адресу улица Верди, 6.

По словам свидетелей, неизвестные на сером внедорожнике совершили выстрелы из автоматического оружия.

На месте происшествия работают правоохранители, которые выясняют все обстоятельства стрельбы.

Предварительно известно, что владелец автомобиля, на котором передвигался стрелок уже установлен, но он продал авто уже около года назад.

Как сообщал “источник” 16 Июня в Одессе на Французском бульваре произошла стрельба – по предварительной информации вооруженные разборки устроили два бандитские группировки.

Напомним, что в Киеве на улице Зои Гайдай пьяная женщина устроила стрельбу.