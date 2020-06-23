Запахом газа наполнялось все: жильцы указали на странные моменты с взрывом дома в Киеве

Жители многоэтажного дома по улице Соломии Крушельницкой в Киеве, где 21 июня произошел смертельный взрыв, указали на странные моменты, предшествовавшие трагедии.

Об этом они сообщили “источнику”.

По словам жительницы одной из квартир Оксаны Ходулич, накануне взрыва у большинства людей в подъезде сняли газовые счетчики и вместо них поставили заглушки-трубочки. Вероятно, эта конструкция не соответствовала правилам техники безопасности.

“Я слышала запах (газа, – “источник”). Он был ванной и туалете, шел от вентиляции и на кухне. Я думала, что это так травили тараканов, поэтому и запах. Но не могли так травить тараканов, ведь запах был каждый день и шкафчики на кухне постоянно наполнялись этим запахом”, – рассказала другая жительница дома Татьяна Алексеевна.

Она добавила, что если в какой-то квартире слетала эта заглушка, которую поставили вместо счетчика, то газ шел на полную мощность.

“Когда заглушку ставили мне, я попросила мастера, чтобы он это место намазал мылом и включил газ, чтобы проверить пропускает или нет. Если бы не попросила, он бы ушел. Но все ли сделали так, как сделала я?” – уточнила женщина

Татьяна Алексеевна рассказала, что в квартире, где был эпицентр взрыва, жила Людмила Яковлевна, которая вела очень активную жизнь, занималась йогой, ездила в Индию, поэтому в версию о самоубийстве многие не верят.

Читайте детальнее в материале “источника”: Был глухой, но очень мощный взрыв – жители дома на Позняках давно слышали запах газа.