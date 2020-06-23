В Украине будет опасная погода: синоптики дали детальный прогноз на 23 июня

Синоптики прогнозируют в большинстве регионов Украины во вторник, 23 июня, дожди и грозы.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Облачно с прояснениями и без осадков будет лишь в Кировоградской, Херсонской области и в Крыму.

Температура воздуха днем 23 июня будет колебаться от +20 градусов на западе страны до +29 на востоке, а ночью – от +15 градусов на западе до +20 на юге.

Самая низкая температура будет во Львовской области (днем +20..+22 градуса), а самая высокая – в Харьковской, Луганской и Донецкой областях (днем +27..+29 градусов).

Гидрометцентр предупреждает, что 23 июня на реках Карпатского региона и бассейна Западного Буга ожидается повышение уровня воды, возможны подтопления.

Как сообщал “источник”, ранее народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз,какими будут июль и август в этом году.

Также ранее синоптик дала тревожный прогноз на лето в Украине.