Предлагают интересный “приз”: украинцев предупредили о новом мошенничестве в сети

Мошенники придумали новый способ выманивать деньги у доверчивых украинцев в Instagram.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на “Обозреватель”.

Киевлянка Светлана Коваленко получила в соцсети сообщение, в котором предлагали составить диету на четыре недели бесплатно. Нужно было лишь оставить адрес электронной почты.

“Я сразу отправила свою почту и стала ждать“, – сообщила она.

Ответ пришел через несколько дней – четыре письма с одного адреса. В первом просили авторизироваться. Во втором обрадовали тем, что девушка выиграла подарок. А в третьем – можно было скачать ту самую диету.

“Диета оказалась так себе. Всем известный рацион, никакой фантазии. А вот второе письмо с подарками меня заинтересовало. Я перешла по ссылке и у меня было три попытки – нужно было нажать на рисунок с коробочкой и выиграть подарок.Первые две попытки оказались неудачными. А вот на третий раз я выиграла три тысячи долларов. Я, конечно, заподозрила развод, но пошла дальше. Естественно, меня попросили сообщить номер моей банковской карточки якобы для перечисления денег. Дала им поддельный номер и на этом все закончила“, – сообщила Светлана.

Заместитель директора украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем (ЕМА) Олеся Данильченко рассказала, что подобное мошенничество с призами встречается все более часто.

На днях представители ЕМА обнаружили сайт, на котором предлагают разыграть призы. Правда, просят уплатить 1% от стоимости подарка, а если “счастливчик” хочет получить его деньгами, то должен предоставить организаторам данные паспорта и банковской карточки. Словом, все данные для того, чтобы украсть деньги доверчивого человека.

Просьба уплатить налог или первый взнос перед получением приза является первым признаком мошенничества, поскольку налоги платятся с уже полученных выигрышей. Однако многие люди думают, что приз уже в их руках, и платят. Это позволяет мошенникам завладеть чужими деньгами.

Как сообщал “источник”, ранее в “ПриватБанке” предупредили о новом способе выманивания денег у украинцев с использованием реального номера телефона этого банка.