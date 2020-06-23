Ждите пророческих “знамений”: что нельзя делать 23 июня

23 июня православные христиане почитают память священномученика Тимофея.

В этот день издавна существуют некоторые запреты, которых придерживаются верующие.

День Тимофея

Священномученик служил в 4 веке епископом в городе Пруссе (область Вифания). Он получил от Господа дар чудотворения за свою духовную чистоту и праведный образ жизни. После этого святой обратил многих язычников к вере Христовой.

Знамения

В этот день случались разного рода знамения. Чаше всего они предвещали плохое, но также подготавливали людей к неприятным событиям. Потому раньше люди обращали внимание на любой пустяк, который мог бы остаться незаметным в любой другой день.

Что нельзя делать

Грустить и злиться. В День Тимофея нужно излучать радость и добро, делится этим с окружающими. Также следует ходить в гости и приглашать близких к себе. Так можно обеспечить удачу и благополучие на год вперед.

Жадничать. Нужно наоборот делиться и материальными благами, и положительными эмоциями.

В этом году, в связи с первым полнолунием, также нельзя давать или брать деньги в долг. Нежелательно решать серьезные финансовые вопросы.

В этом году, в связи с первым полнолунием, также нельзя давать или брать деньги в долг. Нежелательно решать серьезные финансовые вопросы. Не стоит спать при лунном свете, лучше закрыть окно шторой. Считается, что это может забрать здоровье и красоту.

Просить повышения зарплаты или должности. Для этого полнолуние и день считаются неблагоприятными.

Как сообщал “источник”, астролог Павел Глоба назвал четыре знака Зодиака, для которых последние две недели июня станут поворотными в жизни.