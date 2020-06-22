Археологи обнаружили удивительные находки в разграбленной гробнице, фото

В районе Дамат аль-Джандал (север Саудовской Аравии) в разграбленной гробнице были обнаружены древнеегипетские артефакты.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на издание Antiquity.

Международная команда археологов из Франции, Саудовской Аравии и Италии обнаружила в данном районе ритуальную платформу и различные египетские артефакты.

Рядом с огромной треугольной платформой археологи обнаружили могилы, охватывающие период с середины VI тысячелетия до нашей эры до примерно 50 года нашей эры.

Археологи выяснили, что огромная треугольная платформа была заполнена неправильными камнями и была окружена сухими каменными перегородками, одна из которых содержала две ниши.

Направлена платформа на ось запад-северо-запад к востоку-юго-востоку, что совпадает с траекторией солнца зимнего солнцестояния. Она была построена, по мнению ученых, в несколько этапов, первый из которых начался еще 8 тысяч лет назад. Под камнями был обнаружен ряд человеческих тел, что, как заключают исследователи, означает, что этот район был важным местом социальной и ритуальной активности с момента его строительства.

Второй этап захоронений на платформе свидетельствует о том, что монументальное здание выполняло ритуальную или погребальную функцию. Монументальность ритуальной платформы говорит о том, что это была область коллективного поминовения и социального ритуала.

Третий этап захоронения датируется периодом примерно 5400-5000 лет тому назад. Эта гробница была разграблены, но археологи обнаружили в ней бусы, три плоских беловатого камня и пять сердоликов. Кроме того, были найдены ракушки, фаянсовая бусина с египетской глазурью и амулет, изображающий жука-скарабея из древнего Египта.

Скарабей покрыт египетской голубой глазурью и выгравирован стилизованным фараоном в традиционном головном уборе.

Это открытие указывает на древние торговые отношения между жителями Домат аль-Джандала и древним египетским Новым царством.

Как артефакты попали из Египта на оазисную платформу в глубине древней арабской территории пока остается загадкой, однако дальнейшие раскопки на ритуальной платформе помогут понять, какой была жизнь в Саудовской Аравии около 8 тыс. лет назад.

Как сообщал “источник”, ранее археологи раскопали древний жертвенник месопотамского бога войны.