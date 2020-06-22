Сколько людей нужно для колонизации Марса: названа неожиданная цифра

Профессор Жан-Марк Салотти из Национального политехнического института Бордо во Франции пришел к выводу, что для создания цивилизации на Марсе необходимо как минимум 110 человек.

Выводы его исследования опубликовал журнал Scientific Reports.

Необходимое количество людей и условия, которые обеспечат им наилучшие перспективы Салотти рассчитал с помощью математического моделирования.

“Какова возможность выжить на другой планете и наладить там самообеспечение? Этот вопрос имеет особое значение для будущего покорения космоса и, возможно, для будущего человечества в целом. Я показал, что можно использовать математическую модель для определения минимального числа поселенцев и образа жизни для выживания на другой планете, используя в качестве примера Марс“, – пояснил Салотти.

Итак, колония должна состоять не менее чем из 110 человек. На Марсе им потребуется кислородный купол. Также будет необходимо развивать сельское хозяйство, чтобы обеспечить колонию пищей, и уделять время воспитанию детей.

Как сообщал “источник”, ранее астрономы из Льежского университета (Бельгия) с помощью аппарата TGO, запущенного в рамках российско-европейской миссии ExoMars, зафиксировали в атмосфере Марса зеленое свечение. Это первый случай, когда такое свечение было замечено за пределами Земли.