В Киеве девушка отметилась дерзкой выходкой с полицейским авто, фото

В Киеве девушка залезла на крышу полицейского автомобиля.

Об этом сообщает администратор ресурса dtp.kiev.ua Владислав Антонов.

На фото видно, что хулиганка сидит на верху машины, а ноги она положила на лобовое стекло.

Больше информации о происшествии нет. Также неизвестно, заметили ли правоохранители выходку девушки и какое наказание ее ждет за это.

Антонов предложил придумать описание к данному снимку. И пользователи сети охотно предложили свои варианты.

Как ранее сообщал “источник”, в ночь на 31 мая в Киеве на заправочной станции БРСМ женщина в наркотическом опьянении устроила дебош. При задержании в полицейском авто она устроила настоящее “шоу” с нецензурной лексикой и жестами.