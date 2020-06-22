“Динамо” в сумасшедшем матче обыграло команду из села: видеообзор

В матче 27-го тура чемпионата Украины киевское “Динамо” обыграло “Колос” из села Ковалевка со счетом 2:1.

Арбитр матча Сергей Бойко назначил четыре пенальти и показал одну красную карточку.

На 53-й минуте счет мог открыть Андрей Богданов, но его удар с 11-метровой отметки отразил голкипер киевлян Георгий Бущан. Вскоре гости остались в меньшинстве. За две желтые карточки был удален Кирилл Петров. Счет был открыт на 64-й минуте благодаря точному удару Виктора Цыганкова с пенальти. “Колос” отыгрался также с помощью 11-метрового, отличился Арни Вильхьяльмссон. Победу “Динамо” в концовке встречи принес Карлос Де Пена, который также забил с пенальти.

“Динамо” по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги и продолжает борьбу за попадание в Лигу чемпионов. “Колос” остался на шестом месте.

“Динамо” Киев – “Колос” Ковалевка – 2:1 (0:0)

Голы: Цыганков (64, с пенальти), Де Пена (87, с пенальти) – Вильхьяльмссон (69, с пенальти)

“Динамо”: Бущан, Шабанов, Попов, Кендзера, Миколенко, Цитаишвили (Цыганков, 46), Вербич, Андриевский (Дуэлунд, 57), Шепелев (Мохаммед, 76), Буяльский (Шапаренко, 90), Русин (де Пена, 57).

“Колос”: Волынец, Гавриш, Емец, Ефремов, Ильин (Антюх, 83), Милько, Богданов, Костышин (Вильхьяльмссон, 62), Морозко (Парамонов, 84), Петров, Лысенко (Кожушко, 73).

Предупреждения: Цитаишвили (19), Милько (40), Петров (49), Попов (52), Емец (61), Ефремов (86).

Удаление: Петров (62).

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Ранее сообщалось, что в 26-м туре чемпионата Украины “Динамо” обыграло “Зарю”.