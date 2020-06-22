Взрыв дома в Киеве: появились новые трагические данные о погибших

В Киеве, на месте взрыва в многоэтажке в Киеве, который произошел в воскресенье, 21 июня, обнаружено тело еще одного погибшего. Число жертв возросло до четырех человек.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, четвертая жертва взрыва – предварительно, мужчина.

“Спасатели обнаружили под завалами на четвертом этаже дома на ул. Соломии Крушельницкой 1/5 тело еще одного погибшего, предварительно – мужского пола“, – говорится в сообщении Кличко.

Сейчас продолжаются работы по деблокированию тела. Неизвестной остается судьба еще одного жителя этого дома.

Напомним, в воскресенье, 21 июня, в Киеве прогремел мощный взрыв, который услышали жители всего района – в многоэтажке на углу улиц Крушельницкой и проспекта Петра Григоренко взорвался газ. На место сразу же отправились спасатели и скорая помощь, началась спасательная операция.

Как ранее сообщал “источник”, при взрыве дома на Позняках в Киеве погибла семья, но в живых осталась одна девочка.