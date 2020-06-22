Прорвало дамбу: на Буковине непогода привела к серьезным последствиям, фото

На Буковине вблизи с. Банилов Вижненского района на реке Черемош произошел порыв дамбы №5 на отрезке около 10 метров. Вода пошла в водоотводный канал, в результате чего произошло подтопление лесополосы и сельхозугодий на общей площади около 10 га.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

Спасатели ГСЧС предупредили об угрозе подтопления жителей села Банилов (75 человек) и Слобода-Банилов (295 человек).

В селе Бисков Путильского района в результате внезапного поднятия уровня воды в местном ручье затопило 3 жилых дома. Силами ГСЧС проведена откачка воды и работы по укреплению берегов.

Также сообщается, что вблизи села Розтоки Путильского района вода подмыла подпорную стену бетонного берегоукрепления автодороги государственного значения Р-62 Черновцы – Верховина на отрезке протяженностью около 50 метров. На данном участке временно приостановлено движение автомобильного транспорта и организован объезд.

В городе Вижница в результате подъема уровня воды в реке Черемош разрушена дамба № 21 А, снесены габионы и продолжается размывание почвы. Существует угроза подтопления промышленной части города.

“Силами ГСЧС во взаимодействии со службой водного хозяйства проводятся мероприятия по укреплению берега и отвода воды“, – говорится в сообщении спасателей.

Как сообщал “источник”, из-за сильных ливней несколько сел Верховинского и Косовского районов Ивано-Франковской области оказались отрезанными от цивилизации.

К слову, сильные осадки в виде дождя и града, которые прошли в течение выходных в западных областях, повлекли существенное поднятие уровня воды в горных реках Ивано-Франковской и Черновицкой областей. Из-за резкого ухудшения погодных условий начались паводки. Объявлен второй – оранжевый уровень опасности.