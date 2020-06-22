Один из лидеров “Шахтера” перенес операцию и выбыл на полгода: фото

Бразильский защитник донецкого “Шахтера” Исмаили перенес успешную операцию на коленном суставе.

Фотографию бразильца опубликовал Instagram итальянской клиники Villa Stuart.

“Сегодня утром профессор Мариани прооперировал крестообразную связку колена Исмаили. Счастливого выздоровления!” – говорится в подписи к фото.

На протяжении 7-14 дней Исмаили будет находиться в клинике под присмотром врачей. Через неделю футболист сможет приступить к тренировкам. Сроки восстановления после подобных травм обычно составляют около полугода. Таким образом, бразилец вернется в строй конце этого года либо в начале 2021-го.

“Шахтер” купил Исмаили в феврале 2013 года у португальской “Браги” за четыре миллиона евро. В нынешнем сезоне 30-летний бразилец провел за донецкий клуб 32 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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