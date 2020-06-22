Длился больше трех часов: Киев серьезно залило дождем, видео

В понедельник, 22 июня, вечером Киев накрыл мощный ливень. Из-за проливного дождя, который продолжался около трех часов, в столице затопило улицы, на дорогах образовались пробки.

Очевидцы делятся в соцсетях кадрами непогоды.

Так, традиционно затопило проезжую часть в районе станции метро “Черниговская”.

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупреждает, что во вторник, 23 июня, над Украиной снова закружит циклон, который принесет осадки.

Как сообщал “источник”, на большей части Украины в начале недели ожидается небольшое понижение температуры воздуха, а дожди и грозы не прекратятся.