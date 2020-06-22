Известный спортсмен пришел в ярость из-за ценника черных джинсов в США: опубликовано видео

Чемпион смешанных единоборств Джон Джонс очень разозлился из-за ценника на черные джинсы в одном из американских магазинов. На ценнике оказалась надпись на испанском языке negro, что переводится как “черный”.

Об этом Джонс рассказал в видео на своей странице в Twitter.

“Я абсолютно уверен в том, как сказать “черный” на испанском языке. Можете думать, что я слишком чувствительный, но сегодня я был оскорблен”, – написал Джонс.

Напомним, что 25 мая в Миннеаполисе был убит афроамериканец Джордж Флойд, которого белый полицейский Дерек Шовен повалил на асфальт лицом вниз, сел сверху, зажал шею ногой и удерживал, пока тот не умер. После этого в США, а затем и во многих других странах начались массовые протесты, которые привели к вандализму и грабежам.

32-летний Джонс за свою карьеру провел 27 поединков в смешанных единоборствах, одержал 26 побед и потерпел одно поражение. В настоящее время он является чемпионом UFC в полутяжелом весе.

Ранее сообщалось, что украинские болельщики выразили поддержку полицейскому Дереку Шовину, который убил Флойда.