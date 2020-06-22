Изнасилование в Кагарлыке: появились новые данные о громком деле

Прокуратура изменила подозрения двум полицейским, которых подозревают в изнасиловании женщины в Кагарлыке. Новая квалификация – изнасилование группой лиц и пытки по предварительному сговору группой лиц.

Об этом сообщил прокурор по делу Валерий Смирнов, передает “Общественное радио”.

По словам правоохранителя, из дела исчезла квалификация о превышении полномочий работником правоохранительного органа.

“365-ую статью переквалифицировали на 127-ую. Переквалифицировали на более точную норму, которая показывает объективную и субъективную стороны уголовного преступления“, – отметил прокурор.

Смирнов добавил, что по данному делу назначено около девяти экспертиз. Несколько экспертиз уже завершены, однако большинство еще в стадии выполнения.

Напомним, 25 мая Украину всколыхнула новость о том, что в Кагарлыке Киевской области двое полицейских зверски поиздевались над девушкой – ее пытали, после чего изнасиловали. Сама жертва попала в больницу после произошедшего.

Также сообщалось, что 26 мая в Киеве Голосеевский районный суд избрал меру пресечения для задержанных по делу о групповом изнасиловании полицейскими женщины в Кагарлыке.