Затопило много районов: в Украине предупредили о серьезном катаклизме

Сильные осадки в виде дождя и града, которые прошли в течение выходных в западных областях, повлекли существенное поднятие уровня воды в горных реках Ивано-Франковской и Черновицкой областей. Из-за резкого ухудшения погодных условий начались паводки. Объявлен второй – оранжевый уровень опасности.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков во время рабочего совещания по координации сил и средств МВД для борьбы со стихией в регионе, цитирует пресс-центр МВД Украины.

На месте стихийного бедствия работают спасатели и полицейские, которые проводят воздушный и наземный мониторинг местности, эвакуацию людей из аварийных домов, доставляют еду и воду. На место направлены вертолет ГСЧС Н225 Super Puma, работает оперативный штаб.

По словам Авакова, по состоянию на 18:00 22 июня на территории Ивано-Франковской области, из-за подтопления пострадали населенные пункты в пяти районах.

“В эпицентре непогоды оказались 31 жилой дом и 37 хозяйств. Задействовано 123 полицейских и 120 спасателей, а также 62 единицы служебного техники. Полицейские и спасатели заходят в каждый дом и проверяют, не остались ли там в опасности люди или домашние животные, помогают местной власти доставлять продукты первой необходимости. Организовано круглосуточную работу штаба. Полицейские охраняют жилища граждан, чтобы избежать мародерства. По моему поручению на место непогоды вылетел вертолет Н225 Super Puma НСЧС Украины, который доставит еду и дополнительные силы “, – отметил Арсен Аваков.

Также сообщается, что в Черновицкой области из-за сильных дождей поднялся уровень воды в реках Прут, Черемош и Брусница. Также размыты автодороги и подтоплены мосты в 7 населенных пунктах Вижницкого, Путильского и Кицманского районов. В селе Банилов Выжницкого района частично разрушена дамба. Местных жителей правоохранители предупреждают о возможном отселении из опасной зоны. К ликвидации последствий непогоды привлечены 10 единиц техники и 55 сотрудников ГСЧС, а также 12 полицейских.

Как сообщал “источник”, из-за сильных ливней несколько сел Верховинского и Косовского районов Ивано-Франковской области оказались отрезанными от цивилизации.