Зеленский принял важное решение по поездке в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью иностранному изданию заявил, что он не поехал бы в Москву на парад по случаю 75-летия победы над фашизмом, даже если бы его пригласили. Хотя официального приглашения из Кремля ему не поступало.

Об этом он сообщил в интервью канадскому изданию Globe and Mail, запись которого опубликовала прес-служба президента Украины.

“Нет, не поехал бы. Мне кажется, официального приглашения не было“, – ответил Зеленский на вопрос журналиста.

Отметим, ранее спикер президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что приглашения для участия в московском военном параде отправлялись главам стран СНГ, в работе которого Украина практически не участвует.

Как сообщал “источник”, в России для парада ко Дню Победы 24 июня придумали странную инициативу – портреты ветеранов Второй мировой войны запустят в небо.