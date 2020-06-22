Известный российский спортсмен напал на водителя в Москве: опубликовано скандальное видео

Волейболист новоуренгойского “Факела” и сборной России Александр Кимеров в Москве напал на водителя автомобиля.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, спортсмена разозлил тот факт, что машина каршеринга двигалась не по центру полосы и не дала ему проехать на светофоре. Из-за этого Кимеров стал пытаться загородить дорогу оппоненту, требуя от него остановиться. Через некоторое время волейболист добился своего и принялся ногами бить по автомобилю, сломав боковое зеркало и помяв дверь. Водитель не рискнул выйти из машины и все это время звонил в полицию, а затем приехал в отделение, где составил заявление о порче имущества.

Несколько лет назад Кимеров уже попадал в публичный скандал. Тогда его сняли с рейса, который следовал по маршруту Самара – Москва. 215-сантиметровый волейболист не поместился в кресле и выставил ноги в проход. Из-за этого спортсмена силой заставили покинуть самолет.

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