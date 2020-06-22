Хорошо, что внучка уснула: появилась трогательная история о взрыве в Киеве

Один из жителей дома на Позняках в Киеве, где 21 июня произошел взрыв, унесший жизни людей, рассказал, что спасло его семью.

Об этом он рассказал корреспонденту “источника”.

“Когда начался коронавирус, мы переехали жить за город, но каждую неделю наведывались домой. В этот день в 10 часов мы собирались приехать домой, чтобы полить цветы. Но внучка проспала и в 10 только встала… Хорошо, что проспала“, – рассказал житель полуразрушенного дома Михаил.

Пострадавших жителей, таких как Михаил, во дворе злосчастной многоэтажки, на следующее утро после трагедии собралось несколько десятков. Все они растерянно наблюдали за работой спасателей, не понимая, как дальше жить и что им делать.

“Все начало валиться. Сначала начал валиться балкон, я сразу подумала, что это же нужны будут деньги, чтобы застеклить балкон. Потом обвалился козырек, ну ничего, прибью, потом смотрю уже и окон нет и двери взрывной волной куда-то выбило. В комнатах стены потрескались“, – рассказала пострадавшая из 213 квартиры Татьяна Алексеевна.

Житель второго этажа пострадавшей десятиэтажки Виктор рассказал, что взрыв был глухим, но очень мощным.

“Был глухой, но очень мощный взрыв. Но на взрывчатку не похоже. Если бы это была взрывчатка, на стенах бы остались дымные и огненные полосы. От взрывчатки резкий и более звонкий звук, а это был глухой и объемный. Я физик и немного разбираюсь. А потом начало все сыпаться и много пыли, очень много. Огня не было вообще, только пыль. Я сразу выскочил на улицу. Явно, что рванул газ“, – говорит он.

Детальнее читайте в материале “источника”: Был глухой, но очень мощный взрыв – жители дома на Позняках давно слышали запах газа.