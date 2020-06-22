Момент взрыва дома в Киеве попал на камеру: жуткие кадры

В сети опубликовали кадры, на которых зафиксирован момента взрыва в многоэтажке в Киеве, который произошел в воскресенье, 21 июня.

Видео опубликовал журналист Влад Антонов на своей странице в Facebook.

Взрыв произошел около 10 утра в девятиэтажном доме по проспекту Григоренко, 41. Предварительная причина – взрыв газовоздушной смеси.

На видео, которое снято, очевидно, камерами видеонаблюдения гипермаркета “Эпицентр”, который располагается напротив места инцидента, видно, как начинает разрушаться дом в результате взрыва на средних этажах, а взрывная волна за секунды докатилась до места съемки.

“В Дарницком районе по пр. Григоренко, 41 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси с последующим разрушением межэтажных перекрытий 4, 5, 6, 7 этажей“, – прокомментировал Антонов видео информацией ГСЧС.

Напомним, в воскресенье, 21 июня, в Киеве прогремел мощный взрыв, который услышали жители всего района – в многоэтажке на углу улиц Крушельницкой и проспекта Петра Григоренко взорвался газ. На место сразу же отправились спасатели и скорая помощь, началась спасательная операция.

Как ранее сообщал “источник”, при взрыве дома на Позняках в Киеве погибла семья, но в живых осталась одна девочка.