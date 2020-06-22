Под Днепром похитили человека средь белого дня: фото

Полицейские Кривого Рога задержали злоумышленников, которые 19 июня средь бела дня похитили человека – трое мужчин затолкали 32-летнего криворожца в автомобиль, после чего уехали. Похитителей задержали по горячим следам.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Днепропетровской области.

Как стало известно, похищение произошло 19 июня в Кривом Роге на улице Шиферная.

“Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что мужчины насильно посадили потерпевшего в автомобиль марки Renault Trafic и покинули место преступления“, – говорится в сообщении.

Правоохранители ввели план “Перехват”, в ходе которого за территорией села посреди поля задержали группу злоумышленников. Ими оказались местные жители в возрасте 25-ти, 27-ми и 28-ми лет. Двое из них уже ранее имели проблемы с законом.

“Сейчас правонарушители задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, им сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса (незаконное лишение свободы или похищение человека)“, – отмечается в сообщении.

Напомним, в Одессе 48-летний ранее судимый мужчина забил до смерти своего 58-летнего соседа. С многочисленными травмами пострадавшего доставили в больницу, но, к сожалению, спасти его жизнь не удалось. Злоумышленника задержали полицейские.