“Нормандия” состоится даже во время пандемии: Зеленский выступил с громким заявлением

Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что встреча лидеров нормандского формата состоится в ближайшее время, несмотря на пандемию.

Об этом он заявил в Skype-интервью канадскому изданию The Globe and Mail, сообщает Офис президента.

“Мы обращались на Минской площадке с призывом прекращения огня. Сейчас гораздо больше важных вызовов. Сейчас проводятся по этому вопросу консультации. Мы говорили об этом с Германией и Францией – в эти страны у нас были первые после объявления карантина международные визиты делегаций. Это говорит о том, что для нас это очень важно“, – заявил Зеленский.

По его словам, сейчас Украина изменила подход к Минскому процессу, в делегацию вошли люди, которые не просто слушают и говорят, но и принимают решения, потому что они государственные служащие уровня вице-премьер-министра Украины, уровня заместителей министров нашего правительства.

“Мы должны сделать все, чтобы в ближайшие месяцы у нас была встреча в нормандском формате, не дожидаясь окончания пандемии. По крайней мере, мы все для этого делаем“, – отметил глава Украины.

Как сообщал “источник”, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак объяснил, когда может состояться новая встреча “нормандской четверки” и каких итогов ждет от нее Украина.