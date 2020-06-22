Правильная упаковка продукции — бумажные пакеты

Такую альтернативу токсическому полиэтилену предлагает компания “Борса ”. Каждый желающий, владелец бренда, магазина или ресторана имеет возможность заказать бумажные пакеты. “Борса” предлагает клиентам огромный ассортимент продукции, широкую цветовую гамму и услуга нанесения изображения.

Бумажные пакеты — стильно, лаконично и экологично

В ближайшем будущем правительство планирует запретить использование пластиковых пакетов. Поэтому отменной альтернативой будут бумажные пакеты. Но, пока еще не пришло это время, успешные бренды и компании уже используют в качестве упаковки продукции бумажные пакеты. Они имеют не только привлекательный внешний вид, но и отличаются некоторыми качествами:

водонепроницаемость — многие думают, что полиэтилен в аспекте надежнее. Это на первый взгляд, ведь современная бумажная упаковка от “Борса” создается по специальной технологии, что не пропускает влагу;

способность “дышать” — главное преимущество, которым обладает упаковка из бумаги. Если для заморозки она не подходит, то для хранения она идеальна. Продукты питания в бумажном пакете могут храниться относительно долго;

прочность — полиэтилен нельзя сравнивать с плотной бумагой. Особенно это касается крафт-пакетов, которые не перегибаются на углах, не рвется при соприкасании с острыми гранями предметов. В отличии от полиэтиленового пакета, который легко рвется при соприкасании с любым острым элементом, даже картоном. Бумажный крафт пакет с ручками или без, даже во время его повреждения позволит донести вещи до нужно места, так как место прорыва не увеличивается, так как это происходит с полиэтиленом;

защита от солнца — благодаря своей непрозрачности бумага выигрывает, защищая содержимое пакета от внешнего воздействия;

экологические свойства — утилизировать бумажный пакет намного проще полиэтиленового. Из-за этого крафтовая упаковка такая популярная. Ее выбирают из-за безопасности для окружающей среды.

Индивидуальный дизайн и размеры — купить бумажные пакеты оптом

“Борса” предлагает компаниям и брендам возможность выбрать формат и размер упаковочного материала самостоятельно. Кроме стандартных бумажных пакетов без ручек и с ручками можно подобрать нужный цвет — от коричневого до белого, синего, красного и тд. На поверхность изделия можно нанести логотип или любое другое изображение, что является простым способом брендирования.

Качественный пакет из бумаги с логотипом будет использовать покупателем и в других целях при этом другие люди будут постоянно видеть ваш логотип.Упаковка будет рекламировать бренд. Бумажные пакеты оптом — выгодное капиталовложение, фирменный стиль лучшего качества от “Борса”.