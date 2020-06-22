Декор стен на самоклейке 3D панелями

Для тех, кто мечтает сделать качественный ремонт, при этом сэкономить свой бюджет, самое время обратить внимание на 3d панели для стен на самоклейке, в стиле лофт – кирпичей и досок. Изготовленные из вспененного полипропилена, подобные панели отличаются массой положительных характеристик. Материал безопасный и нетоксичный, он не выделяет вредные пары и вещества. И это свидетельствует о его гипоаллергенности. Благодаря тому, что упругий материал еще и абсолютно не травмоопасен, его успешно используют для ремонта даже в детской комнате. В интернет-магазине TRICOLOR вы сможете приобрести 3D панели на самоклейке по адекватной стоимости, ознакомившись с масштабным ассортиментом в любое удобное для вас время. Здесь простой интерфейс, и все предложения удачно размещены в соответствующих категориях. Это значительно сэкономит для вас драгоценное время. Вы сможете оценить безупречное сочетание высокого качества и лояльных цен. И подобное соотношение вас не разочарует. По возникшим вопросам у вас есть возможность обратиться к специалистам, позвонив по телефону. В мобильном режиме вам компетентно разъяснят все по вопросам и помогут сделать верный выбор. В Tricolor предлагают только качественные строительные и лакокрасочные материалы. И каждый, даже самый требовательный и привередливый, сможет сделать верный выбор, ознакомившись с ассортиментом.

Самоклеющиеся 3D панели отличаются влагоотталкивающими свойствами, а также теплосберегающими и звукоизоляционными. Таким образом их успешно можно клеить в любом помещении дома. Это может быть кухня или ванная, комнаты. Цельные блоки легко наклеиваются на любую поверхность. Они способны замаскировать неровности стен, другие недостатки.

Теперь вы сможете открыть для себя возможности оперативного и простого, доступного ремонта в современном стиле. Вы сможете забыть о сложностях ремонта. Уникальные изделия из вспененного полипропилена имитируют самые разнообразные фактуры природных материалов. Это может быть дерево или кирпич. Блоки легко объединяются в одну единую композицию. Прочная клеевая основа прекрасно фиксируется на любых стенах.