Продукты доставляют вертолетами: под Ивано-Франковском непогода наделала беды, фото

Сильные осадки в виде дождя и града, которые прошли на большей территории Ивано-Франковской области в течение выходных, повлекли существенное поднятие уровня воды в горных реках. Несколько сел Верховинского и Косовского районов отрезаны от цивилизации.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Ивано-Франковской ОГА.

Разрушения произошли в результате селевых потоков и поднятия уровня воды в реках. Полностью отрезаны от цивилизации четыре села – Быстрец, Дземброня, Шибене и Зеленое. Затруднен проезд между населенными пунктами Гринява-Грамотное, Красноилье-Перекрестное, Верхний Ясенив-Головы, Долгополое-Кохан, Растоки-Барвинкив.

Из-за селевых потоков и поднятия уровня воды в реках на некоторых дорогах Верховинского и Косовского районов усложнилось движение транспорта. Проехать можно только на грузовом транспорте, а продукты доставляют вертолетами.

“Наибольшее разрушения стихия нанесла жителям Верховинского, Косовского, Коломыйского, Снятинского, Надвирнянского и Богородчанского районов, где в результате подтопления повреждены сотни домов, дороги, дамбы, берегоукрепления и мосты. Сейчас наша главная задача найти средства и резервы для ликвидации последствий непогоды, направить необходимую технику , чтобы помочь людям восстановить жилье и обеспечить проезд “, – говорится в сообщении.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что возят еду жителям пострадавших регионов вертолетами.

Как сообщал “источник”, по прогнозу синоптика Натальи Диденко 22 июня, Украина попала в зону неустойчивой грозовой погоды, на значительной территории страны возможны грозы, град и даже смерчи.