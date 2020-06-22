Хочет войти в историю: в команде Усика рассказали о планах боксера

Александр Красюк, промоутер украинского боксера Александра Усика, заявил, что его подопечный намерен стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе (свыше 90,718 кг).

Об этом он рассказал в интервью Sky Sports.

“Усик не думает о завершении карьеры. Он будет стремиться прогрессировать до тех пор, пока может побеждать. Рано или поздно каждый боксер завершает карьеру. Но Усик хочет войти в историю и стать единственным абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях”, – сказал Красюк.

Напомним, что Усик ранее являлся абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе (до 90,718 кг), но отказался от титулов ради перехода в супертяжелый вес. В элитном весе Усик провел один бой. В октябре прошлого года украинец победил американца Чазза Уизерспуна.

23 мая Усик должен был провести бой с американцем Дереком Чисорой, но поединок был отменен из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что бой Усик – Чисора может пройти в октябре.