Не останется без внимания психиатров: что хотел сказать Путин статьей о Второй мировой

Картина мира президента России Владимира Путина, изложенная в его нашумевшей статье “Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны”, опубликованной несколько дней назад в журнале National Interest, не останется без интереса психологов и психиатров.

Такое мнение в интервью “источнику” высказал член совета Правозащитного центра “Мемориал”, руководитель программы поддержки современных политзаключенных в РФ Сергей Давидис.

“Статью Владимира Путина комментировать особо нечего, потому что это, с одной стороны, тенденциозный пересказ советских учебников истории. Большей частью она состоит из банальностей, которые, тем не менее, поданы с определенным акцентом. С другой стороны – там прямая и наглая ложь, например, об инкорпорации балтийских стран, и оправдания преступлений сталинского режима. С третьей стороны там, конечно, апелляция к запросам путинского режима сегодняшнего дня“, – говорит Давидис.

По его словам, позиция, изложенная в статье служит для обоснования исторической памятью статуса РФ как постоянного члена Совбеза ООН и вообще статуса сверхдержавы, на который, по своим экономическим характеристикам, Россия сейчас претендовать не может. Путин считает, что она вместе с Китаем, Францией, США и Великобританией должна решать судьбы мира.

Он добавил, что фактически, в статье изложено представление о политике образца середины ХХ века. Политики, где нет темы прав человека, где главной ценностью является неограниченный суверенитет.

“Это очень перекликается с практически совпавшей по времени публикацией секретаря Совбеза РФ Патрушева, где он прямо говорит, что Россия предлагает миру новую систему ценностей, где неограниченный национальный суверенитет – главный. Но это какая-то апелляция к XVII веку. Для современного мира такая система является абсурдной“, – отметил правозащитник.

По словам Давидиса, эта статья является довольно банальным проявлением картины мира Путина.

“Оно не останется без интереса психологов и психиатров, которые могут попытаться исследовать какие-то психологические акцентуации Путина. Ведь в любом случае, это отражение его картины мира и его личности. Кроме того, тщательный анализ позволит лучше судить о намерениях путинского режима в настоящее время“, – резюмировал Давидис.

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