В Грузии задержали троих граждан Украины: первые подробности и видео

В столице Грузии Тбилиси троих украинцев задержали по обвинению в приобретении, хранении и реализации наркотиков в особо крупных размерах.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Грузии.

Имена задержанных не разглашаются, однако указаны их инициалы и годы рождения.

“Расследование показало, что задержанные были замешаны в схеме незаконного оборота наркотиков. В частности, по словам А.Х. и Д.П., П.Б., наркотики были помещены в предварительно специально отобранные укрытия в Тбилиси, об адресах этих укрытий дистанционно сообщали человеку, который затем продавал наркотики“, – сообщили в МВД Грузии.

Отмечается, что во время досмотра подозреваемых у них были изъяты таблетки “Субутекс”, вещества, содержащие “Бупренорфин” и другие наркотические препараты, готовые для размещения в специальных местах с целью последующей реализации.

Как сообщал “источник”, ранее сотрудники Службы безопасности Украины в Запорожье блокировали деятельность группировки наркодилеров, которые занимались сбытом “синтетики” на территории области.